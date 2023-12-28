Фетисов считает, что Жамнову удалось сплотить хоккеистов "Спартака"

"Спартак" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции

ТАСС, 28 декабря. Главному тренеру московского клуба "Спартак" Алексею Жамнову удалось сплотить игроков и поставить интересный хоккей. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

"Команда играет хорошо, есть характер. Рад за Алексея Жамнова, он смог сплотить ребят и построить интересный хоккей. Появился так называемый спартаковский дух. И народ пошел на стадион. Это тоже немаловажный фактор, если говорить об успешных результатах команды", - сказал Фетисов.

"Спартак" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, в 45 матчах команда набрала 63 очка. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с минским "Динамо" 28 декабря.