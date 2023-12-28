В Минспорте положительно оценили появление категории "тренер-преподаватель"

Внедрение профессионального стандарта "Тренер-преподаватель" позволило специалистам, работающим в спортшколах и центрах, получить статус педагогических работников со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Появление категории "тренер-преподаватель" улучшило качество работы специалистов, которые трудятся на благо российских детей. Об этом во время подведения итогов Года педагога и наставника на выставке-форуме "Россия" заявил заместитель министра спорта Алексей Морозов.

"Наша отрасль, Министерство спорта, в этом году отмечает столетие, - сказал Морозов. - Произошли изменения, и в дружную семью педагогов влились более 100 тыс. тренеров, они стали тренерами-преподавателями. Это большие изменения для улучшения жизни тренеров-педагогов, для улучшения качества их работы. Каждый день в аудиториях, научных лабораториях, на спортивных объектах сотни тысяч специалистов трудятся для того, чтобы сделать лучше будущее наших детей и наше с вами".

"Сегодня делятся воспоминаниями о педагогах, расскажу одну историю. На моем пути однажды встретился человек - Юрий Михайлович Каминский, он работал в школе города Дзержинский, в Подмосковье. Он был въедливый, никому не давал покоя, был интересующийся, у него было два парня - Никита Крюков и Александр Панжинский (российские лыжники, олимпийский чемпион и серебряный призер Игр соответственно - прим. ТАСС). Со временем они стали чемпионами, а Юрий Михайлович - заслуженным тренером России", - добавил Морозов.

Он также отметил, что педагоги "совершают подвиги каждый день".

30 апреля 2021 года были внесены изменения в закон о физкультуре и спорте, а также в закон об образовании для внедрения до конца 2022 года профессионального стандарта "Тренер-преподаватель". Это позволяет тренерам, работающим в спортшколах и центрах, получить статус педагогических работников со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. Основные изменения вступили в силу с 1 января 2023 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.