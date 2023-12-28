Каменский назвал интересным экспериментом возможное появление Хабибулина в матчах КХЛ

В среду 50-летний вратарь подписал контракт с нижегородским "Торпедо"

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли россиянин Николай Хабибулин - великий вратарь, его возможное появление в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) можно назвать интересным экспериментом. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Нижегородское "Торпедо" объявило о подписании контракта с 50-летним Хабибулиным в среду перед закрытием трансферного окна КХЛ.

"Это интересно, он великий вратарь, выигрывал Кубок Стэнли. Он здорово играл в свое время, наверное, чувствует в себе уверенность, хочет доказать, это здорово, такой эксперимент интересен всегда", - сказал Каменский.

Ранее гендиректор "Торпедо" Александр Харламов в разговоре с ТАСС допустил, что Хабибулин может сыграть в конце регулярного чемпионата лиги. Основными вратарями нижегородцев являются словак Адам Хуска и белорус Иван Кульбаков.