Плющенко считает, что процветание России возможно только с Путиным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию вошел в число доверенных лиц действующего президента на предстоящих выборах главы государства

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко видит процветание России только во главе с действующим президентом Владимиром Путиным. Об этом Плющенко рассказал ТАСС.

Ранее двукратный олимпийский чемпион вошел в число доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства.

"Я являюсь доверенным лицом уже не первый срок, не первый раз, и для меня это большая честь. Я уважаю и ценю нашего руководителя, президента, главнокомандующего за то, что он борется за Россию, и только с ним я вижу ее процветание, - сказал Плющенко. - Владимиру Владимировичу я хочу пожелать здоровья, такой же неиссякаемой энергии, чтобы Россия оставалась номером один и по качеству жизни, и в спорте, и во всех возможных областях, а всем нашим гражданам я хочу сегодня пожелать быть сплоченными. Мы должны идти одним кулаком, спина к спине, плечом к плечу".

Выборы президента будут проходить с 15 по 17 марта.