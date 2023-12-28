Шипов: соперники недооценивают 8-летнего Шогджиева на чемпионате мира по рапиду

На проходящем в Самарканде турнире российский шахматист набрал три очка в девяти партиях

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Многие соперники ошибочно недооценивают восьмилетнего российского шахматиста Романа Шогджиева на чемпионате мира по рапиду. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

На чемпионате мира по рапиду, который проходит в Самарканде (Узбекистан), Шогджиев набрал три очка в девяти партиях. На турнире он обыграл победителя Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана и шахматиста сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена.

"Многие сейчас обсуждают нашего молодого суперталанта, он уже двух гроссмейстеров обыграл. Нашим специалистам было известно, что он играет в силу мастера. У него прекрасное будущее, и приятно, что его уже заметил Магнус Карлсен (16-й чемпион мира в классических шахматах - прим. ТАСС). Главное не зазнаваться и работать дальше", - сказал Шипов.

"Некоторые его победы обусловлены тем, что соперники непременно хотят его обыграть. Они его явно недооценивают, считают, что даже в тех позициях, где следует проявить осторожность, такой маленький человечек не может их обыграть, и это ошибочно, он уже может, молодец", - добавил собеседник агентства.

В октябре Шогджиев выиграл первенство Азии по блицу среди игроков до восьми лет. Российский шахматист набрал девять очков из девяти возможных.