Дворкович: восьмилетний россиянин Шогджиев стал изюминкой чемпионата мира по рапиду

Глава Международной шахматной федерации назвал хорошей игру юного шахматиста на турнире, который проходит в Самарканде

САМАРКАНД /Узбекистан/, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев блестяще провел несколько партий на чемпионате мира по рапиду и стал изюминкой турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Шогджиев набрал на турнире, который проходит в Самарканде, три очка в девяти партиях. Он обыграл победителя Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана и шахматиста сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена.

"Шогджиев блестяще провел несколько партий. Он стал изюминкой турнира, молодец. Выиграл чемпионат мира среди детей, а теперь играет на взрослом чемпионате. И играет хорошо", - сказал Дворкович.

Чемпионат мира по рапиду завершится 28 декабря.