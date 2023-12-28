Зарипов считает, что включение в список доверенных лиц Путина говорит об оценке труда

Ранее Зарипов вошел в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Включение в список доверенных лиц президента РФ Владимира Путина говорит об оценке труда, связанного с заслугами перед страной. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира по хоккею, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Ранее Зарипов вошел в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства.

"Для меня большая честь попасть в список доверенных лиц. На мой взгляд, каждый житель нашей страны, который как-то проявил себя с положительной стороны, неважно, в спорте или каком-то другом направлении, будет очень рад такому доверию, - сказал Зарипов. - Это также оценка нашего труда, наград, которые мы получили за заслуги перед страной, перед самым главным человеком страны".

"Безусловно, Владимир Владимирович очень много внимания уделяет нашему спорту, и благодаря ему наш спорт показывает один из самых высоких результатов в мире", - добавил он.

Выборы президента РФ будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.