Третий турнир по художественной гимнастике Евгении Канаевой пройдет в Омске в апреле

Соревнования планируется провести на "G-Drive-Арене"

ОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Третий международный турнир по художественной гимнастике Evgeniya Cup двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой в Омске планируется провести в апреле 2024 года. Об этом ТАСС сообщил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник.

"Вообще, планируется конец апреля. Но сроки могут сместиться, потому что турнир пройдет на "G-Drive-Арене", другую площадку мы не рассматриваем. Там многое зависит от того, как [хоккейный клуб] "Авангард" будет выступать в плей-офф [Континентальной хоккейной лиги]. Конечно, мы надеемся, что они одержат победу", - сказал Колесник.

Первый турнир Евгении Канаевой открылся в Омске 28 апреля 2022 года. В соревнованиях приняли участие 57 спортсменок, которые представили национальные сборные России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана и Узбекистана. Также на турнире выступили представительницы Алтайского края, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Свердловской областей. Во втором турнире Evgeniya Cup, который состоялся в конце апреля 2023 года, приняли участие представительницы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и 13 регионов России.

Евгения Канаева, уроженка Омска, выиграла две золотые медали Олимпийских игр в 2008 и 2012 годах, также она является 17-кратной чемпионкой мира.