Навка отметила поддержку Путиным спорта и человеческих ценностей

Олимпийская чемпионка вошла в число доверенных лиц действующего президента России на выборах главы государства 2024 года

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка уважает и ценит президента РФ Владимира Путина за поддержку им спорта, а также человеческих ценностей в стране. Об этом Навка рассказала ТАСС.

Ранее Навка вошла в список доверенных лиц Путина на президентских выборах 2024 года.

"Я уже не первый раз являюсь доверенным лицом Владимира Владимировича. Как и раньше, я считаю, что это единственный человек в нашей стране, который ведет ее в правильном направлении с божьей помощью, - сказала Навка. - Я его очень уважаю, ценю то, как он поддерживает спорт, ведет нашу страну в плане соблюдения человеческих ценностей, которые половина мира уже потеряла. И наш президент сохраняет эти традиции. Я горжусь им и поддержу его на выборах в президенты".

Выборы президента будут проходить с 15 по 17 марта.