Чесноков считает возвращение Надаля самым ожидаемым событием в начале сезона

Испанец примет участие в турнире в Брисбене, который стартует 31 декабря

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Возвращение испанского теннисиста Рафаэля Надаля на корт является самым ожидаемым событием старта сезона. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Надаль приехал в австралийский Брисбен, где сыграет впервые после Открытого чемпионата Австралии 2023 года, прошедшего в январе.

"Я думаю, если Надаль собирается выходить на корт, значит, он собирается возвращаться чемпионом, а не просто получать практику или для чего-то еще. Его возвращение - это самое ожидаемое событие на старте нового сезона. Уверен, что на матчах Надаля будут полные трибуны, людям очень интересно будет узнать его возможности на сегодняшний день", - сказал Чесноков.

Надалю 37 лет, на его счету 92 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 22 - на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24). Испанец 209 недель возглавлял мировой рейтинг. Он является двукратным олимпийским чемпионом - в одиночном (2008) и парном (2016) разрядах. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января, он относится к категории ATP 250, призовой фонд соревнований составляет $661,59 тыс. Последний раз турнир проходил в 2019 году, его победителем стал японец Кэй Нисикори, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева.