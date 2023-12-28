Каманцев считает, что уровень судейства в РПЛ стал лучше в 2023 году

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза отметил, что ошибок стало меньше

ТАСС, 28 декабря. Уровень судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2023 году стал выше, чем был в 2022-м. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

"В этом году судейство однозначно стало лучше, - сказал Каманцев. - В принципе ошибок стало меньше. Это доказывает как наша статистика, так и внешняя, которую ведут судейские эксперты в СМИ и телеграм-каналах. Об этом в личных разговорах говорят и большинство руководителей. Да, они всегда недовольны, но если спросить прямо: "В этом году судейство лучше, чем в прошлом?", то большинство ответит: "Да, улучшение есть".

"Резонанс этих ошибок всегда есть и всегда будет, поскольку медиасообщество сконцентрировано на российском чемпионате. Поэтому каждая ошибка воспринимается активнее. Но мы видим новые лица в нашем судействе, они работают на важных матчах. Идет смена поколений, ротация. В нашей профессии идеалы недостижимы, позитивно о ней не будут думать никогда. Потому что все воспринимаются через призму ошибок", - добавил Каманцев.

Сезон в РПЛ будет возобновлен в марте 2024 года.