Российская шахматистка Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду

Спортсменка на тай-брейке победила представительницу Индии Хампи Конеру

САМАРКАНД /Узбекистан/, 28 декабря. /ТАСС/. Российская шахматистка Анастасия Боднарук стала победительницей чемпионата мира по рапиду. Турнир прошел в Самарканде.

Россиянка на тай-брейке обыграла представительницу Индии Хампи Конеру со счетом 2,5:1,5. Третье место заняла китаянка Лэй Тинцзе. По итогам 11 туров Боднарук, Конеру и Лэй Тинцзе набрали по 8,5 очка. Благодаря лучшим дополнительным показателям право сыграть на тай-брейке получили Боднарук и Конеру.

В первую десятку среди россиянок также вошли Валентина Гунина, занявшая 7-е место (8 очков), Екатерина Лагно стала 8-й, Александра Горячкина - 9-й, Лея Гарифуллина - 10-й (все - 7,5 очка).

По правилам рапида каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход. На тай-брейке предусмотрен контроль 3 минуты на партию + 2 секунды за каждый ход. Победительница турнира получит $40 тыс., серебряный призер - $30 тыс., бронзовый - $20 тыс. Соревнования по блицу пройдут 29-30 декабря.

Боднарук 31 год. Она является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России (2015).

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года FIDE продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.