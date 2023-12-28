Филатов назвал выдающимся достижением победу Боднарук на чемпионате мира по рапиду

Россиянка на тай-брейке обыграла представительницу Индии Хампи Конеру

САМАРКАНД /Узбекистан/, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Анастасия Боднарук преподнесла великолепный подарок на Новый год всем любителям шахмат в России, выиграв чемпиона мира по рапиду. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

В четверг Боднарук заняла первое место на чемпионате мира по рапиду в узбекистанском Самарканде, обыграв на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру.

"Анастасия - большая молодец. Поздравляю с выдающимся достижением в этом году, - сказал Филатов. - Она стала чемпионкой России, выиграла чемпионат ШОС в составе сборной России и такую престижную золотую награду в Самарканде. Преподнесла великолепный подарок всем любителям шахмат в России к Новому году".