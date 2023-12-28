Шахматистка Боднарук считает, что ей повезло на тай-брейке чемпионата мира по рапиду

На тай-брейке россиянка победила представительницу Индии Хампи Конеру

САМАРКАНД /Узбекистан/, 28 декабря. /ТАСС/. Российская шахматистка Анастасия Боднарук испытывает невероятную радость после победы на чемпионате мира по рапиду и считает, что ей повезло на тай-брейке. Такое мнение она высказала журналистам.

Ранее в четверг Боднарук на тай-брейке обыграла представительницу Индии Хампи Конеру со счетом 2,5:1,5. Первую партию Боднарук проиграла белыми фигурами.

"Тяжело сейчас передать свои чувства. Конечно, я невероятно рада выиграть чемпионат мира. На тай-брейке мне повезло, что удалось переломить ход игры и довести матч до победы", - сказала Боднарук.

Боднарук 31 год. Она является чемпионкой России по блицу (2019) и победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России (2015).