Смагин назвал вдохновенной игру Боднарук на чемпионате мира по рапиду

Вице-президент Федерации шахмат России считает, что этот успех может помочь спортсменке вернуться на высокий уровень в классических шахматах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российская шахматистка Анастасия Боднарук показала вдохновенную игру и заслуженно выиграла чемпионат мира по рапиду. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Россиянка на тай-брейке обыграла представительницу Индии Хампи Конеру со счетом 2,5:1,5.

"Хочется поздравить Анастасию. В последние годы она потерялась, но сейчас с большим вдохновением играла в рапид и заслужено победила. Она играла очень бодро, агрессивно, у нее очень интересный стиль. Возможно, этот успех поможет ей вернуться на высокий уровень и в классических шахматах, сборной России очень пригодилась бы такая шахматистка", - сказал Смагин.

Боднарук 31 год. Она является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России (2015).