Шахматист Карлсен рассказал, что иногда играет на онлайн-турнирах, выпив алкоголь

В четверг норвежец в пятый раз выиграл чемпионат мира по рапиду

САМАРКАНД /Узбекистан/, 28 декабря. /ТАСС/. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен периодически играет на онлайн-турнирах по шахматам, выпив алкоголь. Об этом он рассказал журналистам.

"Да, иногда играю в онлайн-турнирах, выпив алкоголь. Но это не значит, что в серьезных турнирах я бы рекомендовал поступать другим шахматистам так же. Я бы этого не делал", - сказал Карлсен.

В четверг 33-летний Карлсен в пятый раз стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам. В 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза. В 2022 году он отказался играть матч за мировую шахматную корону, в котором должен был во второй раз подряд встретиться с россиянином Яном Непомнящим, и был лишен звания чемпиона мира.