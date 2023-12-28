Российская шахматистка Боднарук считает иконой норвежского гроссмейстера Карлсена

Боднарук и Карлсен в четверг стали чемпионами мира по быстрым шахматам

САМАРКАНД /Узбекистан/, 28 декабря. /ТАСС/. Победительница чемпионата мира по быстрым шахматам Анастасия Боднарук назвала 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена иконой для себя. Об этом она рассказала журналистам.

В четверг Боднарук и Карлсен стали чемпионами мира по рапиду. После окончания турнира шахматисты вместе вышли к журналистам.

"Сидеть на одной пресс-конференции с Магнусом - это, возможно, самый главный момент в моей карьере. Он для меня икона", - сказала Боднарук.

Боднарук 31 год. Она является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России (2015).

Карлсену 33 года. Он стал пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам, ранее он побеждал в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах. Также он является шестикратным чемпионом мира по блицу и победителем Кубка мира 2023 года. В 2013 году норвежец стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал титул четыре раза. В июле 2022 года Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.