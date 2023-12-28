Смагин: Карлсен доминировал над соперниками на чемпионате мира по рапиду

По итогам 13 туров норвежец набрал 10 очков

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен доминировал над своими соперниками, он одержал убедительнейшую победу на чемпионате мира по быстрым шахматам. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

По итогам 13 туров Карлсен набрал 10 очков. Второе место занял представитель Словении Владимир Федосеев (9,5), третье - китаец Юй Янъи (9). Лучший результат среди россиян показал Володар Мурзин, ставший пятым (9).

"Карслен объективно доминировал над своими соперниками, по игре никто и близко не смог подступиться, убедительнейшая победа. Его основные конкуренты плохо начали турнир, им долго приходилось выбираться из середины турнирной таблицы. Отлично сыграли индийцы, им немного не повезло, но они реально могли потрепать нервы чемпиону", - сказал Смагин.

"Что касается россиян, то, в принципе, неплохо выступили, были недалеки от медалей. Мне кажется, могли где-то рискнуть [Даниил] Дубов и [Дмитрий] Андрейкин, но они много осторожничали. Отлично сыграл Володар Мурзин, я думаю, для него такой результат был неожиданностью", - добавил собеседник агентства.