Дасаев считает, что вратарю "Краснодара" Сафонову рано переходить в зарубежный клуб

Двукратный чемпион СССР полагает, что за рубежом российский голкипер будет получать мало практики

ТАСС, 28 декабря. Вратарю "Краснодара" и сборной России Матвею Сафонову рано переходить в зарубежный клуб, поскольку он будет получать недостаточно игровой практики и загубит карьеру. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший вратарь сборной СССР, двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Ринат Дасаев.

"Думаю, ему еще рано ехать за границу, зачем ему куда-то ехать, если он играет в сборной и "Краснодаре"? Чтобы сидеть там "на лавке"? Пробовать свои силы хорошо, но не в таком возрасте, он сейчас молодой и перспективный, а если сейчас поедет туда, его посадят "на лавку" - и карьера закончилась. Если он будет хорошо играть, когда он будет в солидном возрасте, его пригласят", - сказал Дасаев.

Сафонову 24 года, он является воспитанником "Краснодара". За основную команду выступает с 2017 года. В составе "Краснодара" он дважды становился бронзовым призером чемпионатов России (2018/19, 2019/20), финалистом кубка страны (2022/23). За сборную России Сафонов выступает с 2021 года, сыграв 11 матчей и пропустив 8 голов.