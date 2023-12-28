Боднарук не сдержала слез после победы на чемпионате мира по рапиду

Россиянка на тай-брейке обыграла представительницу Индии Хампи Конеру

САМАРКАНД /Узбекистан/, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматистка Анастасия Бондарук расплакалась после победы на чемпионате мира по рапиду. Об этом она рассказала ТАСС.

В четверг Боднарук на тай-брейке обыграла представительницу Индии Хампи Конеру со счетом 2,5:1,5. Первую партию Боднарук проиграла белыми фигурами.

"Проиграв первую партию на тай-брейке, я старалась собраться, не думать о результате, - сказала Боднарук. - Моя главная мысль была - полная концентрация на партии, Сейчас у меня очень эмоционально-истощеное состояние, эмоции придут попозже. На самом деле, я, к сожалению, расплакалась, после того как матч закончился, так что эмоции немножко вышли из меня".

Боднарук 31 год. Она является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России (2015).