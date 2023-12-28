Ковальчук пропустил матч КХЛ против минского "Динамо" из-за микротравмы

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов отметил, что повреждение несерьезное

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Илья Ковальчук не принял участия в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо" из-за микротравмы. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

В четверг "Спартак" в гостях победил "Динамо" со счетом 4:1. Ковальчук в первых двух матчах за "Спартак" забросил по шайбе.

"У Ковальчука микротравма, ничего серьезного, но мы не стали его брать сюда, - сказал Жамнов. - Он вернулся в Москву, проводит процедуры, физиотерапию. В ближайшее время его увидите. Решили, что так будет лучше, чтобы не форсировать".

Пропустил матч в Минске и один из ведущих защитников красно-белых Михал Чайковски. "Не могу сказать, что у него что-то серьезное. В ближайшее время он вернется", - отметил Жамнов.

Проблемы с реализацией моментов у хозяев

Жамнов объяснил, почему после перерыва "Спартак" пропускает не больше двух шайб. "Не самая лучшая игра сегодня, возможно, потому что много эмоций выплеснули в предыдущем матче, - сказал он. - В целом мы начали чуть лучше играть в своей зоне, перестали заниматься беготней, акцентируем внимание на нужных нюансах. В перерыве мы над этим чуть поработали, и, повторюсь, процесс построения команды небыстрый, есть моменты, над которыми мы работаем. Постараемся те минусы убрать перед плей-офф".

По словам главного тренера "Динамо" Дмитрия Квартальнова, команду подвела реализация моментов. "Не могу сказать, что по счету плохо играли, но надо реализовывать моменты, тогда что-то будет по-другому, - сказал он. - Не хватает чуть мастерства, не реализовываешь моменты - получаешь детские ошибки, которые приводят к пропущенным голам".

"Мы играли с одной из самых атакующих команд лиги, которая очень здорово реализует моменты", - добавил главный тренер минчан.

Следующий матч "Спартак" сыграет на выезде с подмосковным "Витязем" 30 декабря. "Динамо" в этот же день на выезде встретится с "Сочи".