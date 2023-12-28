Игрок клуба НБА "Оклахома" Гилджес-Александер признан лучшим спортсменом года в Канаде

В голосовании он обошел хоккеиста "Эдмонтона" Коннора Макдэвида

ОТТАВА, 28 декабря. /ТАСС/. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома" Шей Гилджес-Александер стал лауреатом премии Лионеля Конахера - награды, которая ежегодно вручается лучшему канадскому спортсмену журналистами национального агентства новостей Canadian Press.

25-летний баскетболист в 2023 году завоевал с национальной сборной бронзовые медали чемпионата мира. Также он является одним из самых результативных игроков НБА, набирая в среднем за игру 31,4 очка.

Второе место в голосовании занял нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон" Коннор Макдэвид.

Премия Лионеля Конахера впервые была вручена в 1932 году. Она названа в честь выдающегося канадского спортсмена, прославившегося в нескольких спортивных дисциплинах (регби, хоккей).