Мальцев отметил, что ему психологически стало легче после забитого гола в сезоне КХЛ

Форвард выступает за "Спартак" на правах аренды

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Форварду московского "Спартака" Михаилу Мальцеву стало психологически легче после первой заброшенной шайбы за команду в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг "Спартак" на выезде обыграл минское "Динамо" со счетом 4:1. Мальцев, выступающий в "Спартаке" на правах аренды до конца сезона, забил первый гол за красно-белых.

"Груз с плеч немного упал, наконец удалось забить. На самом деле, не очень легко было в игре, - сказал Мальцев. - В первом периоде соперник прессинговал на своем льду, и мы этого не ожидали. В третьем периоде тоже чуть подрасслабились. Надо играть все 60 минут, тогда будет получше".

Мальцев сравнил условия игры в Северной Америке и КХЛ. "Там я привык, что при силовой борьбе быстро отдаю шайбу, а здесь надо быть терпеливее, поискать глазами партнера, чтобы отдать пас. Стараюсь использовать свое тело, учитывая свои габариты", - отметил он.

С первого матча Мальцев играет в звене с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным, который в игре в Минске забросил 100-ю шайбу в КХЛ. "Партнеры мне помогают, поддерживают за счет своего опыта. Коля Голдобин мне также помогал, когда я приезжал в Америку и мне было сложновато. "Химия" улучшилась, создаем моменты, начинаем их побольше реализовывать", - сказал Мальцев.

Форвард рассказал, как часто будет вести свой телеграм-канал во время игр в КХЛ. "Может сейчас еще один матч отыграю и что-то напишу. Так, иду тихой сапой, свои посты выкладываю. Что касается атмосферы вокруг матчей, то я пока сыграл пять матчей, после 10 буду уже понимать. Здесь везде фанаты болеют, шумят, а в Америке больше смотрят хоккей", - отметил игрок.