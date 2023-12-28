Форвард минского "Динамо" Волков считает, что команду настигла черная полоса в КХЛ

Белорусский клуб не может выиграть на протяжении четырех матчей

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Минский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" настигла черная полоса. Такое мнение ТАСС высказал нападающий минчан Александр Волков.

В четверг минчане потерпели четвертое поражение подряд, уступив дома "Спартаку" со счетом 1:4, и занимают с 40 очками 8-е место в Западной конференции.

"Я считаю, что у нас команда может даже выше подняться, просто неприятный период. Пропускаем от своих коньков - уже шесть голов таких, очень много перекладин, штанг, какая-то черная полоса пошла, но самое главное - выиграть сейчас в Сочи, - сказал Волков. - Сейчас отдохнем, перезагрузимся, у нас было много ребят, которые ездили за сборную играть, не отдохнули. Этот большой фактор повлиял на нашу команду, и, надеюсь, в новом году будет получше".

Волков рассказал, как "Динамо" готовилось во время паузы на Кубок Первого канала. "Сначала отдыхали, потом входили в ритм, готовили себя ко второй части сезона. Я считаю, по "физике" у нас нет проблем", - отметил он.

Идущий на девятом месте в Западной конференции "Куньлунь Ред Стар" отстает от белорусского клуба на пять очков. "Сейчас такой чемпионат, что все команды очень равные, со всеми можно играть и брать очки. Мы не довольствуемся восьмым местом, нам в первую очередь надо попасть в плей-офф, но у нас нет задачи выигрывать только у конкурентов, задача - побеждать в каждом матче. Конечно, с принципиальными соперниками игры не на два, а на четыре очка, но нет такого, что больше настраиваемся, чем на других", - сказал Волков.