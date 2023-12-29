Христенко: сезон 2023 года стал поистине рекордным для российского гольфа

В 2024 году российский сезон в гольфе будут включать 15 соревнований

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сезон 2023 года подарил множество рекордов российскому гольфу, а на 2024 год запланировано множество мероприятий. Об этом ТАСС рассказал президент Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко.

"Сезон 2023 года в гольфе выдался поистине рекордным: каждый финал всероссийских соревнований дарил нам не только борьбу лидеров, но и чемпионский счет с "минусовыми" вызовами к пару поля, - сказал Христенко. - Идеальным завершением 2023 года и заделом на 2024-й стали выступления на квалификационных турнирах россиянки Наталии Гусевой, которая стала первой нашей соотечественницей, получившей две карточки престижных туров LPGA (Женская профессиональная ассоциация гольфа - прим. ТАСС) и LET (Женский европейский тур). Все спортсмены, лидеры всероссийского национального рейтинга, включая дисциплину "мини-гольф", получили гранты, общий объем которых составил 2 млн рублей, Наталия Гусева получила от АГР 1 млн рублей".

"2024 год мы начнем с массовых мероприятий на каникулах - на ВДНХ пройдут дни гольфа, а после мы начнем самый активный гольф-сезон. Гольфисты поедут на Игры будущего в Казани, всероссийский спортивный сезон начнется в марте и будет включать 15 соревнований, четыре из которых - отборочные этапы и финал Кубка АГР - станут международными", - добавил он.