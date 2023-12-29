На Амуре с 24 по 25 февраля 2024 года пройдет международный зимний фестиваль спорта

В программу фестиваля планируют включить соревнования по авторалли на автомобилях "Камаз" и заплыву на реке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Международный зимний фестиваль спорта на реке Амур между Благовещенском и Хэйхэ (Китай) пройдет с 24 по 25 февраля 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Российско-китайские хоккейные матчи и автомобильные гонки на льду пограничной реки Амур пройдут 24 и 25 февраля 2024 года", - написал Орлов.

В программу фестиваля планируют включить соревнования по авторалли на автомобилях "Камаз" и заплыву на реке Амур. Ранее в рамках мероприятия проводили только хоккейные матчи между российскими и китайскими командами, а в прошлом году также добавили гонки на легковых машинах и показательные выступления от призера гонок "Дакар" и "Шелковый путь" Антона Шибалова из команды "Камаз-мастер".

Кроме российских и китайских команд, в 2024 году впервые планируется привлечь спортсменов из Белоруссии.