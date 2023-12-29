Нападающий "Каролины" Андрей Свечников оформил хет-трик в матче НХЛ с "Монреалем"

Всего в активе россиянина теперь 19 очков в нынешнем сезоне

ТАСС, 29 декабря. "Каролина" на своей площадке обыграла "Монреаль" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Свечников (2, 54-я и 60-я минуты) и Йеспер Фаст (13 и 22). У проигравших отличились Митчелл Стивенс (14), Майкл Мэтсон (20) и Джош Андерсон (41).

Свечников оформил первый хет-трик в сезоне, всего в активе 23-летнего россиянина теперь 19 очков (6 шайб + 13 передач) в 21 игре текущего сезона. Российский защитник "Каролины" Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями, голкипер Петр Кочетков остался в запасе.

"Каролина" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 42 очка в 36 матчах. "Монреаль" идет шестым в Атлантическом дивизионе, имея в активе 35 очков в 34 встречах. В следующем матче "Каролина" в ночь на 31 декабря в гостях сыграет с "Торонто", а "Монреаль" в тот же день на выезде встретится с "Флоридой".