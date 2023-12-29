Защитник "Филадельфии" Егор Замула забросил вторую шайбу в карьере в НХЛ

"Филадельфия" дома со счетом 4:1 обыграла "Ванкувер"

ТАСС, 29 декабря. Филадельфия" победила "Ванкувер" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Егор Замула (36-я минута), Шон Уокер (37), Джоэль Фараби (38) и Гарнет Хэтуэй (46). У проигравших отличился Теодор Блюгер (41). Замула забросил вторую шайбу в карьере в НХЛ, всего в активе 23-летнего российского защитника теперь 7 очков (2 шайбы + 5 передач) в 25 матчах текущего сезона.

"Филадельфия" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 42 очка в 34 матчах. "Ванкувер" лидирует в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 49 очков после 36 встреч. В следующем матче "Филадельфия" 30 декабря в гостях сыграет с "Сиэтлом", а "Ванкувер" 3 января дома примет "Оттаву".

В другом матче игрового дня "Лос-Анджелес" на выезде проиграл "Вегасу" (2:3), в составе гостей результативной передачей отметился российский защитник Владислав Гавриков.