Дворкович: FIDE приняла серьезные меры по борьбе с мошенничеством на чемпионате мира

На турнире задействованы технический и аналитический контроль, рассказал глава федерации

САМАРКАНД /Узбекистан/, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) максимально внимательно подошла к проблеме мошенничества и приняла серьезные меры на чемпионате мира по рапиду и блицу. Об этом ТАСС рассказал президент организации Аркадий Дворкович.

В четверг россиянка Анастасия Боднарук и норвежец Магнус Карлсен выиграли турниры по рапиду.

"Здесь очень серьезные меры по борьбе с читерством. У нас несколько человек работают на турнире - специально выделены люди для этой функции. Речь идет и о техническом контроле - через рамки, сканеры, и аналитическом - через программы, наблюдение за игроками во время тура. Мы действуем максимально внимательно", - рассказал Дворкович.

Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря.