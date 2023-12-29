Журова считает, что WADA может прикрывать скандал с Испанским антидопинговым агентством

Депутат отметила, что подобные истории еще будут появляться

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может прикрывать скандал с Испанским антидопинговым агентством (CELAD). Такое мнение высказала ТАСС олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее испанский портал Relevo сообщило, что Испанское антидопинговое агентство в период с 2017 по 2022 год нарушало правила забора проб у спортсменов и не сообщало во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) положительные результаты проб атлетов.

"Посмотрим, какая будет реакция, - сказала Журова. - Мы же не можем их контролировать, мы всегда это говорили. Но каждый пытается выкрутиться как может, хотя WADA пытается вроде бы быть независимым. А потом выплывают скандалы".

"Что касается нас, то мы сейчас мы впереди планеты всей, хотя нас дальше продолжают упрекать. Пусть они теперь разбираются с испанцами и всеми остальными. Еще будут такие истории и кроме испанской, ничего нельзя уже будет скрывать", - добавила Журова.

По информации источника, CELAD могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных пробах атлетов. Так, компания, контролирующая проведение тестов, брала пробы с помощью единого контрагента, что запрещено испанским законодательством. Также Relevo сообщил, что получил доступ к документам, которые доказывают, что контрагенты "выполняли определенные миссии".