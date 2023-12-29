Андрея Свечникова признали первой звездой дня в НХЛ

Россиянин в матче с "Монреалем" забросил три шайбы

ТАСС, 29 декабря. Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В пятницу "Каролина" дома обыграла "Монреаль" (5:3), Свечников отметился хет-триком. Всего в активе 23-летнего российского защитника теперь 7 очков (2 шайбы + 5 передач) в 25 матчах текущего сезона.

Второй звездой признан голкипер "Эдмонтона" Стюарт Скиннер, отразивший все 25 бросков по своим воротам в гостевой игре против "Сан-Хосе" (5:0).

Третьей звездой стал форвард "Филадельфии" Джоэль Фараби, забросивший шайбу и отдавший передачу в гостевом матче против "Ванкувера" (4:1).