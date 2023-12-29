Шипов считает, что шахматистка Боднарук переживает вторую молодость

В четверг россиянка стала чемпионкой мира по рапиду

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира по быстрым шахматам россиянка Анастасия Боднарук переживает классическую вторую молодость. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

В четверг Боднарук победила на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду.

"У нее наступила классическая вторая молодость, она играла на высоком уровне, но о ней стали подзабывать. Осенью она выиграла чемпионат России по быстрым шахматам, что позволило нашей шахматной федерации отправить ее на турнир стран ШОС, где она хорошо сыграла. Я думаю, что на этом чемпионате мира она провела лучшие дни в своей шахматной карьере, хочется ее и всех любителей шахмат в России поздравить с этой победой", - сказал Шипов.

Боднарук 31 год. Она является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России (2015).