Смагин считает, что Карлсену будет нелегко выиграть чемпионат мира по блицу

В четверг норвежец стал победителем турнира по рапиду

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Конкуренция на чемпионате мира по блицу будет более острой, чем на турнире по рапиду, поэтому норвежцу Магнусу Карлсену будет непросто победить. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России, международный гроссмейстер Сергей Смагин.

В четверг Карлсен стал победителем чемпионата мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан). Норвежец также является действующим чемпионом мира по блицу.

"Если турнир по рапиду Карлсен выиграл в одну калитку, то в блице игра будет более конкурентная, и ему будет непросто защитить свой титул. Уверен, основные конкуренты подтянутся и навяжут ему борьбу. Если говорить о наших спортсменах, то в блиц мы играем очень сильно, и нашим лучшим игроком является Ян Непомнящий, он на голову сильнее всех остальных россиян в этой дисциплине. Неплохо играет Даниил Дубов, но объективно Непомнящий сейчас намного сильнее", - сказал Смагин.

Смагин прокомментировал также шансы россиянок. "Екатерина Лагно имеет огромный опыт побед, Валентина Гунина и Полина Шувалова здорово играют. Я думаю, что больших успехов ждать от Александры Горячкиной не стоит, потому что блиц - это не совсем ее стихия", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира по рапиду пройдет с 29 по 30 декабря.