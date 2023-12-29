Матыцин: Минспорт рассчитывает на увеличение федерального финансирования соревнований

Министр отметил, что в единый календарный план на 2024 год внесены более 13 тыс. мероприятий

ТОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ ведет переговоры с Министерством финансов РФ об увеличении федерального финансирования соревнований из-за роста стоимости их проведения. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин в Томске во время общения со спортсменами и представителями спортивных федераций.

"Понятно, что увеличилась стоимость оказания услуг, питания, проживания и транспорта. С Минфином мы ведем переговоры по изменению, скажем так, нормативов финансирования. Мы вышли на Минфин с предложением, но сейчас такая ситуация, я не буду давать голословных обещаний. Будем максимально стараться повышать нормы финансирования, но в 2024 году, боюсь, это точно не случится", - сказал Матыцин.

Он подчеркнул важность проведения как можно большего количества соревнований. "Вообще любая профессиональная команда, и организаторы, и управленцы, и тренеры - для них это словно экзамен", - пояснил министр.

По его словам, два дня назад был утвержден единый календарный план мероприятий на 2024 год. "Все мероприятия, которые туда внесены, их больше 13 тыс., утверждены. И нормы финансирования пока остаются с нашей стороны, со стороны федерального уровня, на прежнем уровне", - подытожил он.