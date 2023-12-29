Депутаты Госдумы направят обращение в WADA по работе Испанского антидопингового агентства

Стандарты должны быть одинаковыми для всех, отметил Дмитрий Свищев

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Депутаты комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту направят запрос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по работе Испанского антидопингового агентства. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее испанский портал Relevo сообщил, что Испанское антидопинговое агентство (CELAD) в период с 2017 по 2022 год нарушало правила забора проб у спортсменов и не сообщало во Всемирное антидопинговое агентство положительные результаты проб атлетов.

"Мы дали поручение подготовить запрос в WADA с просьбой разъяснить информацию, которую мы сейчас узнали, - сказал Свищев. - Мы хотим понять позицию, будет ли проведено расследование, в курсе ли они вообще этой информации. Стандарты должны быть одинаковыми для всех, особенно когда вопрос касается чистоты спорта. Шансов получить ответ у нас немного, но это не значит, что не нужно требовать ответ".

"Сейчас мы и увидим беспристрастность и принципиальность WADA, готовы ли они проводить работу, которой и должны заниматься. Особенно это важно в проекции судебных разбирательств между РУСАДА [Российского антидопингового агентства] и WADA", - добавил парламентарий.

По информации источника, CELAD могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных пробах атлетов. Так, компания, контролирующая проведение тестов, брала пробы с помощью единого контрагента, что запрещено испанским законодательством. Также Relevo сообщил, что получил доступ к документам, которые доказывают, что контрагенты "выполняли определенные миссии".