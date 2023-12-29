Матыцин заявил, что случаи отъезда российских спортсменов из страны единичны

Большинство российских атлетов приняли правильную и патриотическую позицию, отметил министр

ТОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Надежды недружественных стран на массовый побег российских спортсменов за рубеж из-за санкций не оправдались, такие случаи единичны. Об этом во время общения со спортсменами и представителями спортивных федераций в Томске сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Конечно, Международный олимпийский комитет руководствовался далеко не олимпийской хартией. Они нашли одну из самых болевых точек, чтобы бить по руководству страны через ограничение наших спортсменов, надеются, что сейчас внутренний раскол будет, что спортсмены многие побегут за границу. Я с гордостью за наших спортсменов, тренеров, федерации скажу, что никто никуда не побежал. Да, часть спортсменов действительно уехали, но это просто единицы. Остальные приняли очень правильную и патриотическую позицию", - сказал Матыцин.

По его словам, Советский Союз и Россия практически всегда были под санкциями: после революции 1917 года, до и после Великой Отечественной войны. "Отношение к российскому спорту всегда было не сильно восторженное. С одной стороны, все хотят конкурировать и побеждать. С другой - все понимают, что мы страна-победитель, с нами непросто соревноваться", - пояснил министр.

Он добавил, что министерство разработало антисанкционный план, который включает создание конкурентной спортивной среды в РФ за счет увеличения количества соревнований, проведения тренировочных сборов и разработки новых форматов турниров. "До санкций наша сборная команда практически жила за рубежом, там они тренировались, соревновались. Образовался некий разрыв между сборной командой - элитой и резервом, молодежным спортом. Сейчас, когда наши сборные вернулись, я считаю, это хороший момент оздоровления, создание конкурентной среды, потому что всем теперь надо участвовать в чемпионатах России, спартакиаде, завоевывать право войти в состав сборной команды. Так и должно быть в спорте, только спортивные принципы", - отметил Матыцин.

Он признал, что неучастие в Олимпийских играх в 2024 году - не совсем позитивный этап развития российского спорта, однако у спортсменов будет возможность проявить себя на Играх БРИКС в Казани, Всемирных играх дружбы 2024 года, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге, и других соревнованиях.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.