Шахматистка Боднарук рассказала, что не ставит высоких целей на чемпионате мира по блицу

Россиянка в четверг победила на мировом первенстве по рапиду

САМАРКАНД /Узбекистан/, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие в турнире по рапиду забрало у россиянки Анастасии Боднарук слишком много сил, поэтому на чемпионате мира по блицу она не ставит перед собой никаких целей. Об этом она рассказала ТАСС.

"Никаких целей на турнире по блицу я не преследую. Постараюсь достойно выступить, выложиться на все сто, а там - как получится. На турнире по рапиду было отдано очень много сил, и я, честно говоря, даже не знаю, сколько их во мне осталось. Поэтому на блиц никаких высоких целей я себе ставить не буду", - сказала Боднарук.

В четверг Боднарук на тай-брейке обыграла представительницу Индии Хампи Конеру со счетом 2,5:1,5 и стала победительницей чемпионата мира по рапиду в Самарканде. Турнир по блицу пройдет 29 и 30 декабря.