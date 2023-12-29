Футболист "Локомотива" Ненахов заявил, что хочет выиграть с клубом трофей в 2024 году

После 18 игр московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ

ТАСС, 29 декабря. Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Максим Ненахов в 2024 году хотел бы выиграть с командой трофей. Об этом он заявил "Спорт-Экспрессу".

"В следующем году хочется уже что-то выиграть. Дай бог, если так все сложится. Хочу, чтобы наши прекрасные болельщики почаще ходили на стадион, поддерживали нас. Это очень приятно! Мы будем стараться для них. А они, надеюсь, будут стараться для нас", - сказал Ненахов.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 31 очко в 18 матчах. В марте железнодорожники проведут в Москве ответный матч против калининградской "Балтики" в четвертьфинале "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России (первая встреча завершилась со счетом 2:2).

Ненахову 25 лет, он выступает за "Локомотив с 2021 года. Ранее он выступал за грозненский "Ахмат", волгоградский "Ротор", "СКА-Хабаровск", "Тюмень" и "Динамо-2".