Колобков надеется, что к Испании из-за допинга применят аналогичные российским санкции

Случай в Испании является очередным поводом разобраться со всей антидопинговой системой, отметил Павел Колобков

ТАСС, 29 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно применить к Испании те же санкции, которые использовались в отношении России, в том случае, если обвинения в сокрытии положительных допинг-проб подтвердятся. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах Павел Колобков.

Ранее испанский портал Relevo сообщил, что Испанское антидопинговое агентство (CELAD) в период с 2017 по 2022 год нарушало правила забора проб у спортсменов и не сообщало во Всемирное антидопинговое агентство положительные результаты проб атлетов.

"Если применять схему, которая была применена к России, значит, должна быть создана рабочая группа Всемирным антидопинговым агентством, - сказал Колобков. - В нашем случае ее возглавлял Руне Андерсен. После этого они должны выделить финансирование и нанять адвокатское агентство. Дыма без огня не бывает. Если эти факты действительно подтвердятся, то я надеюсь, что будут применены такие же санкции, которые были в отношении России".

"Это еще один повод разобраться со всей антидопинговой системой, - продолжил он. - Похожий инцидент уже был в Румынии, но никаких выводов сделано не было. По умолчанию эту тему просто забыли. Это еще раз говорит о том, что в спорте стало слишком много политики. Все эти агентства якобы защищают спорт, но применяют санкции очень избирательно. Я надеюсь, что они доведут до конца это расследование. Опыт у них уже есть".

Российский спорт находится под санкциями WADA c декабря 2020 года. В соответствии с ними Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных Laboratory Information Management System (LIMS) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако WADA утверждает, что для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. РУСАДА обжаловало решение WADA в CAS.