Восьмилетний Шогджиев рассказал, кто является его любимым шахматистом

Спортсмен отметил, что ни разу не играл с норвежцем Магнусом Карлсеном

САМАРКАНД /Узбекистан/, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев считает норвежца Магнуса Карлсена своим любимым шахматистом. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

На чемпионате мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан) Шогджиев обыграл победителя Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана и шахматиста сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена.

"Кто мой любимый шахматист? Магнус Карлсен. После окончания турнира по рапиду удалось с ним сфотографироваться, взять у него автограф. Если честно, не помню, что он сказал. Не прислушивался. Что-то вроде "Ты сыграл хорошо". Особо мы не говорили, - рассказал Шогджиев. - Еще нет, ни разу с ним не играл. Но когда встретимся за доской, то поддаваться ему не буду. Буду играть на победу".

В октябре Шогджиев выиграл первенство Азии по блицу среди игроков до восьми лет. Российский шахматист набрал девять очков из девяти возможных.