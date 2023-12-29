Артемьев заявил, что был не против ничьей с Карлсеном на чемпионате мира по блицу

По словам российского гроссмейстера, он согласился на ничью, так как у него оставалось мало времени на часах

САМАРКАНД /Узбекистан/, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Владислав Артемьев был не против ничейного результата в партии с норвежцем Магнусом Карлсеном на чемпионате мира по блицу. Об этом Артемьев рассказал ТАСС.

В седьмом туре Артемьев и Карлсен сыграли вничью. После семи туров Артемьев занимает 1-е место в таблице, набрав 6,5 очка. Карлсен идет на 4-й строчке, набрав 6 очков.

"Партия с Магнусом была важной, но я бы не стал ее выделять. Он является главным фаворитом, и в целом я не против ничьей был. Дебют в целом для меня сложился хорошо, хотя я не был знаком с этой линией и потратил много времени. В дебюте был определенный провал, потратил полторы минуты на пять ходов - в блице это много", - сказал Артемьев.

"Но потом Магнус потерял нить игры и получил похуже [позицию], у меня действительно было преимущество. Но не так просто его было конвертировать. Я понимаю, что конечная позиция у меня была лучше, но слишком мало времени было. А Карлсен очень хорош, когда у соперника мало времени, поэтому я решил зафиксировать ничью", - добавил российский шахматист.

Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря. Шахматисты сыграют 21 тур.