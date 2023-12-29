Футболист Захарян приступил к тренировкам с "Реал Сосьедад" после травмы

Полузащитник пропустил матч прошлого тура чемпионата Испании

ТАСС, 29 декабря. Российский футболист Арсен Захарян приступил к тренировкам в общей группе испанского "Реал Сосьедад" после травмы. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в пресс-службе клуба.

Захарян из-за травмы пропустил матч 18-го тура чемпионата Испании с "Кадисом" (0:0), который прошел 21 декабря.

"Арсен работает в общей группе без ограничений. Он готовится к следующим матчам команды", - сказали в пресс-службе испанского клуба.

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" 19 августа из московского "Динамо". В текущем чемпионате Испании 20-летний россиянин провел 11 матчей и отметился одной голевой передачей.

"Реал Сосьедад" после 18 туров набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. В следующем матче "Реал Сосьедад" 2 января примет "Алавес".