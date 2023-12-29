Шахматистка Гунина лидирует после первого дня чемпионата мира по блицу

Второе место занимает представительница Швейцарии Александра Костенюк, третье - Харика Дронавалли из Индии

САМАРКАНД /Узбекистан/, 29 декабря. /ТАСС/. Российская шахматистка Валентина Гунина лидирует после первого игрового дня на чемпионате мира по блицу. Соревнования проходят в Самарканде.

Гунина после 9 туров набрала 8,5 очка. Второе место занимает выступающая за Швейцарию Александра Костенюк с 7 очками, третьей идет представительница Индии Харика Дронавалли (7 очков). По 7 очков также набрали россиянки Анастасия Боднарук, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно. Александра Горячкина и Анна Шухман располагаются на 9-й и 10-й позициях соответственно, набрав 6,5 очка.

Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря. Шахматистки проведут 17 туров.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года FIDE продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.