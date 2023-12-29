Путин: Боднарук достойно продолжила традиции отечественной школы женских шахмат

Россиянка в четверг стала победительницей чемпионата мира по рапиду

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил шахматистку Анастасию Боднарук с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам, отметив ее мастерство и выдержку. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду). Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований", - говорится в сообщении.

Глава государства передал слова признательности наставникам шахматистки и всем, кто ее поддерживает на пути к успеху. Он пожелал Боднарук новых достижений и всего наилучшего.

"Пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом", - добавил президент.

В четверг Боднарук победила на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду. Боднарук 31 год. Она является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России (2015).