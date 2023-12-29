В "Пари НН" заявили, что ставят задачу вывести клуб на вершину

Клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги

ТАСС, 29 декабря. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" ставит задачу быть одним из лидеров чемпионата России. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

"Перед началом текущего сезона мы с Сергеем Юраном (главным тренером - прим. ТАСС) разрабатывали стратегию, чтобы сделать топ-клуб в Нижнем Новгороде, - сказал Мелик-Гусейнов. - Нам нужно выводить "Пари НН" на вершину, такую задачу мы ставим перед собой. Верим, что у нас это получится".

"Пари НН" после 18 туров набрал 24 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.