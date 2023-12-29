На выставке "Россия" прошла премьера шоу Авербуха "Щелкунчик"

Шоу будет идти до 14 января

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ ледового шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик" прошла на выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Главные роли в спектакле исполнили олимпийские чемпионы. Максиму Маринину досталась роль Щелкунчика, его партнерша Татьяна Тотьмянина сыграла Мари, а Алексей Ягудин - Крысиного короля. Шоу прошло на катке ВДНХ.

"Очень масштабное действие, оно прошло на выставке "Россия", и я очень рад предоставленной возможности показать этот спектакль именно здесь, - сказал Авербух журналистам. - Здорово, что посетители могут смотреть на олимпийских чемпионов, а потом кататься по тому же самому льду, фантастическая преемственность. Конечно, мы будем давать бесплатные приглашения для участников СВО, к которым мы относимся с большим уважением и пиететом".

Ягудин отметил, что история Щелкунчика показывает, что любовь является самым сильным чувством. "Не важно, сколько лет показывают нам наши официальные документы, - сказал он журналистам. - Эта история показывает, что самое сильное чувство в мире - это любовь. С другой стороны, что может быть более новогодним, чем "Щелкунчик". Иногда нужно быть детьми, мечтать, верить и добиваться своих целей и побеждать трудности".

Шоу "Щелкучнчик" будет идти на ВДНХ до 14 января.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.