Шахматистам Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью

В партии 11-го тура чемпионата мира по блицу гроссмейстеры сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью

САМАРКАНД /Узбекистан/, 29 декабря. /ТАСС/. Главный арбитр чемпионата мира по блицу присудил по 0 очков российским шахматистам Даниилу Дубову и Яну Непомнящему в партии за договорную ничью. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

В партии 11-го тура шахматисты сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью.

"Проверив партию, я подождал, пока оба игрока закончат свои игры в 12-м туре, и попросил их подтвердить, сделали ли они вышеупомянутые ходы. Они оба подтвердили, но не увидели в этом никакой проблемы", - приводит пресс-служба FIDE заявление главного арбитра турнира Ивана Суровы.

Оба шахматиста подали апелляцию на решение. В настоящее время идет заседание этической комиссии, где присутствуют оба гроссмейстера. Заседание длится более часа.