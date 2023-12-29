"Бешикташ" предложил провести матч за Суперкубок Турции на своем стадионе

Игра между "Галатасараем" и "Фенербахче", которая должна была пройти в Саудовской Аравии, была отменена решением руководства команд

СТАМБУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Турецкий "Бешикташ" предложил провести матч за суперкубок страны на своем стадионе после скандала в Эр-Рияде, где в пятницу планировался матч между "Галатасараем" и "Фенербахче". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Мы ждем приверженцев Ататюрка под турецкими флагами у себя на стадионе в Долмабахче на суперкубке в честь 100-летия нашей республики, на самом красивом стадионе в мире", - говорится в сообщении клуба.

По решению руководства "Галатасарая" и "Фенербахче" матч за Суперкубок Турции был отменен в связи с тем, что саудовские власти запретили футболистам выйти на поле в футболках с изображением основателя современной Турции Кемаля Ататюрка. Стамбульские команды в ближайшие часы вылетят в Турцию.