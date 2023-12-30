Филатов заявил, что уважает решение присудить по 0 очков за партию Дубову и Непомнящему

Шахматисты сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью

САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) уважает решение присудить по 0 очков гроссмейстерам Даниилу Дубову и Яну Непомнящему за договорную ничью в партии на чемпионате мира по блицу. Об этом ТАСС сообщил президент ФШР Андрей Филатов.

"Мы всегда придерживаемся положения и регламента турнира, а решения главного судьи и апелляционного комитета уважаем и считаем финальными", - сказал Филатов.

В партии 11-го тура шахматисты сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Главный арбитр турнира Иван Суровы присудил по 0 очков Дубову и Непомнящему. Оба гроссмейстера подали апелляции на решение, которые были отклонены.