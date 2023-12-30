Шахматист Дубов объяснил решение сыграть договорную ничью с Непомнящим

В партии 11-го тура чемпионата мира по блицу шахматисты сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью

ТАСС, 30 декабря. Работа судей на чемпионате мира по блицу повлияла на дебют партии между российскими гроссмейстерами Даниилом Дубовым и Яном Непомнящим. Об этом Дубов написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Безусловно, такие партии практически всегда являются обратной связью на действия организаторов и/или работу судей, - написал Дубов. - С 2013 года я пропустил только чемпионат в 2017 году и могу сказать, что сегодня был, на мой взгляд, с отрывом худший день за все мои чемпионаты в плане работы судей и организации. И на дебют партии с Яном это, очевидно, повлияло".

В партии 11-го тура шахматисты сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Главный арбитр чемпионата мира по блицу Иван Суровы присудил по 0 очков российским шахматистам за эту партию. Позднее гроссмейстеры подали апелляции, но они были отклонены.